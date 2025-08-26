Депутат Лантратова: нужно выдавать детям из малообеспеченных семей бесплатные тетради

Фото: 123RF/ssoil322

Рабочие тетради нужно бесплатно выдавать детям из многодетных или малообеспеченных семей в России. С такой инициативой депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в министерство просвещения, сообщает телеканал "360", ссылаясь на соответствующий документ.

Парламентарий отметила, что в некоторых регионах до трети учащихся не имеют полного комплекта тетрадей по всем учебным предметам, что создает условия социального неравенства среди детей.

"Стоимость комплекта рабочих тетрадей для одного ученика девятого класса варьируется от трех до пяти тысяч рублей в год. Согласитесь, немало. Особенно если в семье несколько детей или одна мама с зарплатой 20 тысяч рублей", – добавила Лантратова.

Ранее сообщалось, что проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября внесен в Госдуму. Как отметили авторы проекта, стоимость набора школьных товаров по сравнению с прошлым годом выросла на 35% и составляет в среднем 28 700 рублей. В связи с этим предлагается установить ежегодную выплату одному из родителей на каждого обучающегося ребенка.