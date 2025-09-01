Более 2 тыс первокурсников колледжа им. Николаева посетили линейку в честь Дня знаний

Более 2 тысяч первокурсников посетили праздник в честь Дня знаний в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева. Из-за большого количества учащихся линейку провели в четыре потока.

По словам директора колледжа Романа Фомина, спрос на среднее профессиональное образование растет год от года, этот не стал исключением. Особенно наблюдается интерес к рабочим профессиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.