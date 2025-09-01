Праздничные линейки состоялись в школах Москвы

Праздничные линейки в честь Дня знаний прошли в столичных учреждениях. Для ребят мероприятие провели в том числе в новой школе № 1367 на юго-востоке Москвы.

Территория за образовательным учреждением начала заполняться еще за час до мероприятия. Там собрались первоклассники и родители, а братья, сестры и бабушки пришли их поддержать.

Перед новым учебным годом на прилегающей территории создали современные спортивные комплексы и беговые дорожки. Внутри здания оборудовали инновационные классы и лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.