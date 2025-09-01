Около 400 первоклассников будут учиться в новой школе № 1367 на юго-востоке Москвы. Для них и учащихся 11-х классов проведут праздничную линейку в честь Дня знаний.

Перед новым учебным годом на прилегающей территории школы создали современные спортивные комплексы и беговые дорожки. Внутри здания оборудовали инновационные классы и лаборатории.

Всего за лето в Москве отремонтировали более 1,2 тысячи зданий школ и детских садов, а 34 объекта построили с нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.