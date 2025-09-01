Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний. По словам президента, серьезное внимание в данный момент уделяется образованию и воспитанию подрастающего поколения, а также всемирной поддержке педагогов.

За последние шесть лет в России построили более 1,6 тысячи новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей. Образовательные учреждения также появились на территориях Донбасса и Новороссии, отметил глава государства.

Существенное современное обновление касается и системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнится 85 лет. Она все чаще становится осознанным выбором молодых людей, которые осваивают востребованные в экономике профессии, добавил российский лидер.

