Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:15

Общество

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски

Путин провел серию переговоров по телефону по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний. По словам президента, серьезное внимание в данный момент уделяется образованию и воспитанию подрастающего поколения, а также всемирной поддержке педагогов.

За последние шесть лет в России построили более 1,6 тысячи новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей. Образовательные учреждения также появились на территориях Донбасса и Новороссии, отметил глава государства.

Существенное современное обновление касается и системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнится 85 лет. Она все чаще становится осознанным выбором молодых людей, которые осваивают востребованные в экономике профессии, добавил российский лидер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобразованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика