17 августа, 12:15

Политика

Путин подвел итоги переговоров на Аляске

Переговоры на Аляске приближают к нужным решениям, заявил Владимир Путин, подведя итоги переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Российский лидер добавил, что разговор с коллегой из США был откровенным и содержательным. Также он заявил, что РФ с уважением относится к позиции американской администрации по урегулированию конфликта.

О том, планируется ли трехсторонняя встреча между РФ, США и Украиной – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕвгения МирошкинаМария Панкратова

