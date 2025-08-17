Путин подвел итоги переговоров на Аляске

Переговоры на Аляске приближают к нужным решениям, заявил Владимир Путин, подведя итоги переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Российский лидер добавил, что разговор с коллегой из США был откровенным и содержательным. Также он заявил, что РФ с уважением относится к позиции американской администрации по урегулированию конфликта.

О том, планируется ли трехсторонняя встреча между РФ, США и Украиной – в эфире телеканала Москва 24.

