Протестующие разбили палаточный лагерь в Кишиневе

Фото: телеграм-канал "Кишинев в теме"

Участники акции протеста разбили палаточный лагерь около железнодорожного вокзала в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

По словам организаторов, акция продолжится до выполнения властями требований манифестантов – освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Демонстранты привезли палатки, воду и продукты питания, показывая готовность к длительному противостоянию с правительством.

Спустя время полицейские демонтировали палаточный лагерь, применив силу.

"Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", – сказал один из участников акции протеста.

Демонстранты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.

В свою очередь, общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку с требованием освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, пишет ТАСС.

"Я объявляю голодовку с требованием освобождения Евгении Гуцул, которая арестована незаконно. Я хочу, чтобы нас услышало международное сообщество – Гагаузия готова на крайние меры", – заявил Влах и добавил, что во время своей акции он будет находиться под присмотром врачей.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признала свою вину и указала, что ее задержание связано с кампанией по ликвидации автономии.

Как считает обвинение, Гуцул с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023-м. В том же году она стала главой автономии.

В начале августа суд приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил, что права Гуцул должны быть соблюдены. Защита уже обжаловала в кассационном порядке арест, назвав решение суда незаконным.