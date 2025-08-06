Зампред Исполкома автономии Петров: Гуцул находится в пенитенциарном учреждении № 13

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в пенитенциарном учреждении № 13 Кишинева. Об этом в беседе с радио КП заявил зампредседателя исполнительного комитета автономии Виктор Петров.

"Это самое нехорошее место. Которое даже не прошло проверку Санэпидемстанции. Там повышенный риск заболевания туберкулезом, сырость, вентиляции нет. И власть таким образом демонстрирует, насколько жестоко можно относиться к политическим оппонентам", – рассказал политик.

Он назвал суд над Гуцул сигналом для оппозиции и инструментом устрашения. По словам Петрова, процесс был проведен предвзято и показательно.

"И это месть гагаузскому народу за его позицию, гражданскую, политическую. Это месть со стороны (президента страны. – Прим. ред.) Майи Санду, центральной власти", – подчеркнул Петров.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что Санду в ближайшее время потеряет власть, а Гуцул будет освобождена.

"Мы предпримем все юридические действия для освобождения Гуцул, такие как подача апелляции и многое другое", – сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".

Он также подчеркнул, что приговор главе Гагаузской автономии является политическим терроризмом, а не борьбой.

Гуцул 5 августа приговорили к 7 годам тюрьмы. По информации следствия, она с 2019 по 2022 год получала от России крупные суммы для спонсирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. При этом сперва прокуратура требовала 9 лет заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии попираются нормы демократии. По его мнению, приговор суда политически мотивирован и нацелен на оказание неприкрытого давления на оппонентов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала "кульминацией репрессий" кишиневского режима решение суда Молдавии в отношении Гуцул. Приговор является "актом мести", "публичной политической расправой" и "сфабрикованным делом", в котором нет конкретных доказательств.