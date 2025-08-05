Парламент Гагаузии соберется на внеочередное собрание после приговора Гуцул

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Парламент Гагаузии соберется на внеочередное собрание 6 августа для обсуждения последствий приговора главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Подчеркивается, что задержание Гуцул было незаконным. Также на повестку дня вынесут обсуждение общественно-политической ситуации в Гагаузии.

Гуцул 5 августа приговорили к 7 годам тюрьмы. По информации следствия, она с 2019 по 2022 год получала от России крупные суммы для спонсирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. Поначалу прокуратура требовала приговорить политика к 9 годам заключения.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии попираются нормы демократии. По его мнению, приговор суда политически мотивирован и нацелен на оказание неприкрытого давления на оппонентов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, назвала происходящее расправой. Она высказала надежду, что все причастные к заключению под стражу Гуцул "как минимум сядут".