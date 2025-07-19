Блок "Победа" оспорит решение об отказе в регистрации на парламентских выборах в Молдавии

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Оппозиционный блок "Победа" оспорит отказ ЦИК Молдавии в регистрации на парламентских выборах, заявил лидер блока Илан Шор.

Политик назвал абсурдными причины отказа, отметив, что члены ЦИК действовали по прямому указанию президента страны Майи Санду.

"Причины отказа могли быть любыми, но в этот раз ЦИК превзошел себя. Нам заявили, что мы провели съезд в день сталинских репрессий. Также нам вменили (в вину. – Прим. ред.) "нахождение российских войск в Приднестровье", – приводит слова Шора ТАСС.

Он также подчеркнул, что решение ЦИК является политически мотивированным.

"Власти даже не посчитали нужным искать формальный повод. Просто отписка, не относящаяся к сути процедуры", – добавил политик.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Причиной отказа стали нарушения в документообороте, а также несоответствие требованиям избирательного законодательства, заявили в комиссии.