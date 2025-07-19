ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на парламентские выборы

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной отказа стали нарушения в документообороте, а также несоответствие требованиям избирательного законодательства, заявили в комиссии.

"После детального изучения представленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения", – заявила председатель ЦИК Анжелика Караман.

Ранее суд в Кишиневе продлил еще на 30 дней домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующее решение было принято по ходатайству прокуратуры. Срок домашнего ареста Гуцул должен был закончиться 13 июля.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из Молдавии.

После этого оппозиционный блок "Победа" выразил протест по факту случившегося.