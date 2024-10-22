Глава блока "Победа" не исключил, что оппозиция призовет людей отстаивать свои интересы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор не стал исключать, что оппозиция страны окажется вынуждена вывести своих сторонников на улицы после президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС.

По его словам, молдавские оппозиционеры не согласны с результатами этих голосований.

"Мы обязаны бороться, и мы обязаны победить. Инструменты? Я думаю, что мы вынуждены будем выходить на улицу и отстаивать свои результаты", – подчеркнул Шор, выступая в эфире телеканала "Соловьев Live".

Выборы президента страны прошли в Молдавии 20 октября. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,5% протоколов действующий президент республики Майя Санду набрала 42,4% голосов. На втором месте оказался бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,01%.

После обработки 100% протоколов Санду в первом туре президентских выборов получила 42,45%, а Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Вместе с тем Санду заявила, что граждане Молдавии во время волеизъявления поддержали европейский путь страны. Она поблагодарила избирателей, проголосовавших на выборах, а также граждан, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".