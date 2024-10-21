Захарова: избирательная кампания в Молдавии велась антидемократическими методами

Фото: портал мэра и правительства Максим Денисов

Избирательная кампания в Молдавии, где прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз, велась властями антидемократическими, тоталитарными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, молдавское руководство из-за невозможности на равных конкурировать с политическими оппонентами широко задействовало административный ресурс, проводило репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ. Такая практика оправдывалась необходимостью противодействовать несуществующему "деструктивному влиянию России".

Захарова напомнила, что РФ без доказательств обвиняли во вмешательстве во внутренние дела республики и попытках повлиять на волеизъявление молдаван. Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании, продолжила она, стало решение открыть в России, где, по разным оценкам, проживают от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, всего два участка для голосования, в то время как в США и Западной Европе их было около 200.

Как отметила представитель российского МИД, все это происходило на фоне "неприкрытого вмешательства Запада" в электоральный процесс в Молдавии. По ее мнению, политики из стран – членов ЕС во время визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку действующего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта.

"Международным мониторинговым структурам и наблюдателям еще предстоит дать оценку состоявшегося голосования. В то же время в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей, фактах организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы", – говорится в публикации.

По итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для молдавского руководства и "их западных спонсоров неутешительны", сказала Захарова и добавила, что продвигаемый ими проект вступления страны в ЕС не получил однозначной поддержки.

Дипломат также обратила внимание на динамику голосования на референдуме. Так, после обработки 42,5% протоколов идею вступления в ЕС поддерживало только 44,07% голосовавших, 55,93% были против. Когда было обработано 71,25% бюллетеней, разрыв сохранялся: за – 44,68%, против – 55,32%. Потом же он стал сокращаться, и после обработки 99% протоколов итог составил 50,3% – за, 49,7% – против, рассказала она.

Кроме того, прокомментировала Захарова, многие молдаване решили не участвовать в референдуме, тем самым отказавшись поддержать дискредитировавший себя проект "европейская Молдова". По ее словам, молдавские граждане понимают истинные намерения Запада в отношении их – "превращение республики в лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО", стирание национальной идентичности молдаван, их языка, культуры и истории.

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента страны. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,5% протоколов действующий президент республики Майя Санду набрала 42,4% голосов. На втором месте оказался бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,01%.

После обработки 100% протоколов Санду в первом туре президентских выборов получила 42,45%, а Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.