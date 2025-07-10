Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул продлен еще на месяц

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Суд в Кишиневе продлил еще на 30 дней домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято по ходатайству прокуратуры. Срок домашнего ареста Гуцул должен был закончиться 13 июля.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из Молдавии. После этого молдавский оппозиционный блок "Победа" выразил протест по факту случившегося.

Сама Гуцул не считает себя виновной и называет заведенное против нее позже уголовное дело о незаконном финансировании политическим. Она просила Владимира Путина поддержать статус Гагаузии и оказать влияние на власти Кишинева.

Кроме того, глава Гагаузии обращалась к американскому лидеру Дональду Трампу, попросив его предотвратить возможный гражданский конфликт в стране, вызванный режимом партии "Действие и солидарность". Гуцул также призвала своих сторонников продолжить борьбу за права региона.

В Кремле осудили преследование оппозиционных политиков в Молдавии и призвали власти этой страны прекратить подобные действия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, незаконным гонениям подвергаются все силы, которые выступают за развитие отношений Кишинева с Москвой.

После этого Россия направила официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур организации с требованием повлиять на власти Молдавии и добиться от них освобождения из-под стражи главы Гагаузии.

Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару предположил, что власти Молдавии могут отстранить от должности Гуцул. По его словам, для этого может быть использовано уголовное дело, возбужденное против нее.

Однако сама Гуцул заявила, что не планирует оставлять свой пост и покидать Молдавию. Она считает, что ее незаконное задержание является частью кампании по ликвидации автономии.

Главе Гагаузии грозит девять лет лишения свободы. Также прокуроры хотят запретить ей занимать руководящие должности в течение пяти лет после отбывания тюремного срока. Кроме того, соратнице Гуцул Светлане Попан предлагалось назначить восемь лет лишения свободы.