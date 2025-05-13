Адвокат Морару: Гуцул могут отстранить от должности главы Гагаузии

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Власти Молдавии могут отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул после 25 мая. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Морару.

По словам юриста, для этого могут использовать уголовные дела против Гуцул.

"В прошлом году были внесены поправки (в законы. – Прим. ред.), согласно которым если глава Гагаузии не исполняет свои обязанности более 60 дней, то может быть инициирована процедура ее отстранения от должности", – приводит ТАСС слова Морару.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. При этом сама глава автономии себя виновной не считает.

Позже политик призвала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии и надавить на власти Кишинева.

Помимо этого, Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу. Она призвала его предотвратить возможный гражданский конфликт в стране, вызванный режимом партии "Действие и солидарность".