МИД: РФ для реагирования на задержание Гуцул использует все имеющиеся дипресурсы

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Москва задействует все доступные ей дипломатические ресурсы для реагирования на задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Комментируя случившееся, дипломат подчеркнул, что арест Гуцул назвали предвыборным террором и в самой Молдавии.

"Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей", – подчеркнул российский дипломат.

Он также обратил внимание, что наиболее значительному давлению подвергаются политики, которые выступают за поддержание конструктивных отношений с российской стороной. К их числу относится и глава Гагаузии.

Москва поднимает вопрос ее задержания в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ, подчеркнул Полищук. В частности, российские дипломаты обращают внимание мирового сообщества на политический характер преследования, отмечая, что оно может стать причиной дальнейшей эскалации напряженности и дестабилизации обстановки в регионе.

Россия также направила официальные обращения с просьбой отреагировать на происходящее в Молдавии генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств. Полищук подчеркнул, что Москва будет продолжать прилагать усилия на этом направлении.

Гуцул арестовали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной глава Гагаузии не считает.

При этом политик призвала Владимира Путина поддержать статус автономии и надавить на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий. Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии.

По словам Гуцул, она не планирует покидать свой пост и сдаваться. Свой незаконный арест она назвала частью кампании по ликвидации автономии.