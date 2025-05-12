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12 мая, 08:07

Политика

Прокуратура Молдавии требует продлить домашний арест для Гуцул еще на 30 дней

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Прокуратура требует продлить срок ареста еще на 30 дней для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика.

Прокуратура обвиняет женщину в финансировании запрещенной на территории Молдавии партии "Шор" и финансовых махинациях. Сначала суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней.

Запрос на продление ареста еще на 30 дней будет рассмотрен 12 мая.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева. Правоохранители не позволяют ей покинуть Молдавию. Как выяснили журналисты, у политика изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр.

Позже Гуцул заявила, что находилась под арестом в тюрьме с плохими условиями содержания. Она также отметила, что находиться в тюрьме ей было трудно и морально, и физически. Кроме того, политик подчеркнула, что адвокаты будут работать над ее освобождением из-под домашнего ареста.

Новости мира: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под домашний арест

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