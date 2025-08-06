Москалькова обратилась в ООН в связи с приговором Гуцул

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по поводу вынесенного судом Молдавии приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Москалькова назвала приговор Гуцул грубым нарушением закона, прав человека и принципа справедливости. Уполномоченный по правам человека в РФ также обратила внимание на черствость и малодушие тех, кто решил отправить в тюрьму мать двоих несовершеннолетних детей. В результате последние, по словам омбудсмена, стали "безвинными жертвами безосновательного наказания".

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признавала свою вину. По ее мнению, она была задержана из-за кампании по ликвидации Гагаузии.

Россия направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур, требуя освободить Гуцул. Однако 5 августа районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

По версии обвинения, Гуцул с 2019 по 2022 год получала от России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии.

