Ушаков заявил, что вопрос проведения трехстороннего саммита пока не затрагивался

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Вопрос проведения трехсторонней встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не затрагивался, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".

Он объяснил, что эта тема пока что не обсуждалась.

Ушаков также добавил, что пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске. Путин заявил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

