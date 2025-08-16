Медведев: саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий

Фото: kremlin.ru

Прошедший саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий и с продолжением СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Среди других итогов встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа политик назвал восстановление "спокойного, без ультиматумов и угроз" механизма встреч между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне, а также отказ Белого дома от экскалации давления на РФ.

"Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. <...> Обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", – заметил Медведев.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске. Путин заявил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

