01 сентября, 08:15

Город

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

Жители Москвы поделились фотографиями детей в День знаний

Собянин: более 100 тысяч юных москвичей впервые переступят школьный порог

Праздничные линейки состоялись в школах Москвы

Москвичи поделились кадрами праздничных линеек в школах

Праздничная линейка состоялась в столичной школе № 1367

Около 400 первоклассников будут учиться в новой школе № 1367 на юго-востоке Москвы

Тему школьного образования обсудят в программе "Миллион вопросов"

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Образовательный интенсив ИТ-холдинга Т1 прошел в Москве

В Москве перед Днем знаний отремонтировали 51 школу. Образовательные учреждения уже приняли учеников. Особое внимание уделялось первоклассникам, у которых после торжественной линейки запланированы классный час и "Разговоры о важном".

Период охлаждения перед выдачей кредитов начал действовать в России. Теперь займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить через четыре часа после подписания договора, а кредиты свыше этих размеров – через 48 часов. При этом клиент имеет право отказаться от займа без последствий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
образованиегородэкономикабезопасность

