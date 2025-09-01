Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

В Москве перед Днем знаний отремонтировали 51 школу. Образовательные учреждения уже приняли учеников. Особое внимание уделялось первоклассникам, у которых после торжественной линейки запланированы классный час и "Разговоры о важном".

Период охлаждения перед выдачей кредитов начал действовать в России. Теперь займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить через четыре часа после подписания договора, а кредиты свыше этих размеров – через 48 часов. При этом клиент имеет право отказаться от займа без последствий.

Подробнее – в программе "Новости дня".