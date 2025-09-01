Москвичи показали детей с подарками и цветами для учителей в честь 1 сентября

Телезрители Москвы 24 прислали фотографии празднования Дня знаний в столичных школах. На снимках запечатлены дети, которые начали новый учебный год. В честь праздника ребята подготовили для учителей подарки и цветы.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.