Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 11:15

Общество

Москвичи показали детей с подарками и цветами для учителей в честь 1 сентября

Москвичи показали детей с подарками и цветами для учителей в честь 1 сентября

"Доктор 24": офтальмолог рассказала, как сохранить зрение до старости

"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Телезрители Москвы 24 прислали кадры школьных линеек

Жители Москвы поделились фотографиями детей в День знаний

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 1 сентября

Москвичи поделились кадрами праздничных линеек в школах

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4 м/с 1 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 57% 1 сентября

Ученые заявили, что лавандовое масло помогает справиться с тревожностью

Телезрители Москвы 24 прислали фотографии празднования Дня знаний в столичных школах. На снимках запечатлены дети, которые начали новый учебный год. В честь праздника ребята подготовили для учителей подарки и цветы.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществообразованиегородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика