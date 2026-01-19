Крысы устроили нашествие в одной из государственных больниц Индии

Фото: needtoknow.co.uk

В Индии стая крыс устроила нашествие в ортопедическом отделении клиники государственного медицинского колледжа в городе Гонда. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на National Herald.

Отмечается, что грызуны бегают по кислородным трубкам и забираются на прикроватные тумбы с продуктами. По версии местных властей, причиной появления вредителей стали пищевые отходы, которые в палате оставляли родственники пациентов.

В связи с произошедшим руководителю медицинского колледжа был объявлен выговор. В настоящее время проводится служебная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства инцидента и возможные нарушения санитарных норм.

Ранее в Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов. Мужчина вместе с друзьями рыбачил в мангровом лесу. В момент, когда они причалили к берегу, из леса на них бросился крупный бенгальский тигр. Животное выволокло местного жителя из лодки и утащило его в чащу леса.