Врач Санторо: лазерную коррекцию бесполезно делать при катаракте и глаукоме

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Лазерная коррекция зрения неэффективна при катаракте и глаукоме, так как она не устраняет их основную причину. Об этом News.ru заявила офтальмолог Элина Санторо.

Врач объяснила, что катаракта – это помутнение хрусталика глаза, и лазерная коррекция не может устранить причину ухудшения зрения, поскольку воздействует исключительно на роговицу.

"Глаукома – заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва. Лазерная коррекция не влияет на циркуляцию внутриглазной жидкости и не спасает зрительный нерв", – уточнила она.

Более того, у лазерной коррекции есть технические ограничения. Например, этот метод эффективен только при близорукости до минус 10 и дальнозоркости до плюс 6 диоптрий, рассказала Санторо и отметила, что подобное вмешательство не поможет при возрастной макулодистрофии и различных поражениях зрительного нерва.

"Возрастная макулодистрофия – это нарушение работы макулы, то есть центральной зоны сетчатки, отвечающей за четкое зрение. При макулодистрофии даже идеально отшлифованная роговица не улучшит картинку. Атрофию зрительного нерва могут вызывать воспаление, рассеянный склероз и другие заболевания. Лазерная коррекция в этих случаях бессильна", – добавила собеседница издания.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова сообщила, что при неправильном использовании мягких контактных линз есть риск возникновения инфекционных воспалений. По ее словам, поверхность роговицы очень нежная, воспаление может появиться вследствие микротравмы. Кроме того, существует вероятность ухудшения или потери зрения при попадании инфекции.