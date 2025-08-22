Врач Куренков: ЭМИФ позволяет корректировать зрение с помощью электродов

Фото: 123RF/zsv3207

Новый метод коррекции зрения под названием "электромеханическое изменение формы" (ЭМИФ), который не предусматривает использование лазера, позволяет корректировать профиль роговицы с помощью платиновых электродов, воздействующих на коллаген оболочки глаза. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

ЭМИФ был разработан исследователями из Оксидентал-колледжа и Калифорнийского университета в Ирвайне. Метод позволяет изменять форму роговицы с помощью слабых электрических токов, что и обеспечивает восстановление зрения за короткий промежуток времени.

Процедура длится около минуты, не требует операции, не повреждает нервы и сосуды и не вызывает гибели клеток, сообщало издание New Atlas.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Электромеханическая коррекция зрения – это очень хорошее направление, которое через определенное время займет достойное место в медицине.

Сегодня исследования проводятся только на животных, поэтому внедрение метода в клиническую практику может занять десятилетия, отметил Куренков, приведя в пример большой промежуток времени интеграции лазерной коррекции зрения, с момента изобретения которой прошло свыше 30 лет.

В свою очередь, врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко подчеркнул, что на сегодняшний день восстановить зрение можно только хирургическим путем. В частности, для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет наиболее подходящим методом является лазерная коррекция.

"Лазером меняют форму роговицы, в результате чего смещается фокус и зрение восстанавливается. Этот метод применяют при близорукости, дальнозоркости и астигматизме", – пояснил эксперт.

По его словам, после 45 лет лазерная коррекция применяется реже из-за возрастных изменений в хрусталике. Среди них врач выделил потерю эластичности тканей и помутнение хрусталика из-за возможной катаракты.

"В связи с этим лазерная операция уже не подходит, и хрусталик приходится менять", – указал Сагоненко.

При этом врач предупредил, что с помощью щадящих методов, например гимнастики для глаз, зрение восстановить невозможно, за исключением случаев ложной близорукости.

Зачастую она возникает из-за перенапряжения и спазма мышц, отвечающих за фокусировку, например, при длительной работе за компьютером или использовании телефона, уточнил эксперт. В таких ситуациях гимнастика или капли, расширяющие зрачок и расслабляющие мышцы, могут помочь поддержать зрение.

Также Сагоненко рекомендовал каждые 20 минут смотреть вдаль на протяжении 20 секунд. Это также помогает расслабить глазные мышцы.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что неправильно подобранные и некачественные линзы с маркетплейсов могут спровоцировать попадание инфекции на роговицу, а также появление на ней язв. Это также может вызвать помутнения или закончиться необратимой потерей зрения.

