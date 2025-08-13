Офтальмолог Казанцев: контактные линзы нельзя носить при воспалениях и аллергии

Фото: 123RF/koldunov

Контактные линзы нельзя носить при воспалениях на глазах, конъюнктивитах и аллергии. Об этом предупредил врач-офтальмолог Антон Казанцев, сообщает "Радио 1".

Специалист обратил внимание на случаи, когда человек со зрением минус 6 не может не пользоваться линзами. При указанных заболеваниях пациенты "выпадают из жизни", поэтому Казанцев рекомендовал им использовать очки.

Однако офтальмолог напомнил, что очки и линзы не могут заменить друг друга. Он добавил, что контактные линзы не могут нанести вред человеку, который носит их в дневное время, учитывает все правила использования, а также соблюдает гигиену.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что неправильно подобранные и некачественные линзы с маркетплейсов могут спровоцировать попадание инфекции на роговицу, а также появление на ней язв. Это также может вызвать помутнения или закончиться необратимой потерей зрения.

