Офтальмолог Габрельян: катаракта может развиться из-за воздействия УФ-лучей при жаре

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Катаракта может развиться летом из-за хронического воздействия ультрафиолетового излучения, поскольку УФ-лучи способствуют окислительному стрессу в структуре глаза и вследствие повреждают хрусталик. Об этом офтальмолог Анна Габрельян рассказала в беседе с RT.

Специалист обратила внимание, что коротковолновые УФ-лучи могут вызвать воспаление роговицы глаза. Симптомы этого, в том числе светобоязнь и слезотечение, а также резкую боль, человек заметит через несколько часов пребывания на солнце.

Помимо этого, нахождение в помещениях с кондиционированием воздуха в течение долгого времени в некоторых случаях приводит к развитию синдрома сухого глаза. Врач объяснила, что кондиционеры способствуют снижению уровня влажности до 30–40%, что приводит к более быстрому испарению слезной жидкости, особенно у людей с нарушениями стабильности слезной пленки.

"Это вызывает жжение, ощущение "песка" в глазах, покраснение и временное затуманивание зрения", – добавила она.

Тем временем инфекционные осложнения могут возникнуть из-за купания в контактных линзах, поскольку между линзой и роговицей образуется "парниковый эффект". В результате вода с микроорганизмами задерживается и контактирует с тканями глаза. Оседающие на линзе патогены, способные вызвать воспаление, могут находиться даже в чистой на вид воде.

Зрение в жару помогут сохранить очки с полным UV‑фильтром, то есть с маркировкой UV400, подчеркнула, в свою очередь, офтальмолог Дарья Косынкина. Она также призвала избегать прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00 и защищать глаза широкополым головным убором.

"Не направляйте поток холодного воздуха прямо на лицо, поддерживайте влажность 40–60% и делайте регулярные зрительные паузы, чтобы слезная пленка успевала восстанавливаться", – указала специалист.

Вместе с тем она рекомендовала снимать линзы перед купанием или пользоваться их однодневными вариантами вместе с защитными очками. Офтальмолог отметила, что после прогулки необходимо обязательно умываться и дополнительно промывать глаза чистой водой, однако не тереть их ладонями.

Кроме того, сохранять слизистые увлажненными поможет достаточное употребление воды. Обращаться к специалистам необходимо в том случае, если человек заметит внезапное ухудшение зрения, покраснения на глазах, боль или гнойные выделения, подытожила специалист.

Между тем терапевт Видновской больницы Яна Шмелева обратила внимание людей с повышенным давлением на отказ от употребления соли во время жаркой погоды, сообщает News.ru.

По ее словам, при аномальной погоде гипертоникам нужно следить как за питанием, так и за своим артериальным давлением, показатели которого необходимо замерять дважды в день. В случае повышенного значения специалист посоветовала посетить врача или принять антигипертензивные средства.

"Кстати, все лекарственные препараты, регулирующие деятельность сердца и сосудов, нужно держать при себе. Каждый гипертоник знает, что чрезмерное употребление соли может сильно навредить его здоровью", – подчеркнула терапевт, напомнив также об отказе от копченых блюд.

В условиях жары спасением для людей с повышенным артериальным давлением могут стать кондиционеры, однако важно не допускать резких температурных колебаний, предупредила врач. Она уточнила, что из охлажденного помещения нельзя сразу выходить на улицу. За полчаса до этого нужно выключить кондиционер, чтобы организм привык к теплу.

"Если вы все же опасаетесь кондиционеров, воспользуйтесь вентиляторами. Они просто гоняют воздух по квартире, но если сделаете влажную уборку, то станет гораздо комфортнее", – заключила Шмелева.

При этом в жаркое время для заботы о сердце и сосудах следует употреблять воду без сахара и легкие продукты, рассказала ранее терапевт и ревматолог Галина Свободина. На сердце и сосуды, по словам терапевта, может плохо повлиять и большое количество кофе. Всего 50 миллиграммов кофеина могут повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений.