В Роспотребнадзоре заявили, что при высокой температуре стоит сократить рабочий день

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Высокая температура в помещениях приводит к ухудшению условий работы, сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, при каких условиях стоит сократить рабочий день.

Если в помещении есть кондиционер, то необходимо поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов. Однако при его отсутствии и температуре 28,5 градуса эксперты посоветовали сократить рабочий день на час. При 29 градусах – на 2 часа, при 30,5 градуса – на 4 часа.

По словам сотрудников Роспотребнадзора, для профилактики периоды непрерывной работы нужно сократить до 15–20 минут и между ними стоит отдыхать 10–15 минут.

Если температура наружного воздуха достигнет 32,5 градуса, то работа в таких условиях является экстремальной. Сотрудники ведомства посоветовали допускать к работе в таких условиях людей старше 25 и младше 40 лет. Хорошую защиту от теплового воздействия обеспечивает одежда из плотных тканей, заявили эксперты.

В ведомстве сообщили, что воду в 30-градусную жару и при работе средней тяжести стоит пить по одной чашке каждые 20 минут и при возможности есть фрукты и овощи для поддержания иммунитета.

Бесплатную воду могут получить пассажиры столичного общественного транспорта. На станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино" организована раздача воды из-за настигшей Москвы жары. Акцию проводят также в зоне отправления поездов дальнего следования Ленинградского вокзала и на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Северные ворота и Южные ворота.