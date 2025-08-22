Диетолог Русакова назвала витамины для идеального зрения

Американские ученые изобрели необычный метод по восстановлению зрения – без использования лазера и какого-либо хирургического вмешательства. Возможно ли это и какими способами решают проблему сегодня, разбиралась Москва 24.

Кардинально новый подход

Ученые из США изобрели совершенно новый подход в области коррекции зрения – без хирургического вмешательства, сообщило издание EurekAlert. Специалисты напомнили, что при лазерной коррекции врачам приходится работать с роговицей глаза, повышая тем самым остроту зрения. Однако этот метод имеет ряд побочных эффектов.

По данным СМИ, профессор химии Майкл Хилл из колледжа Оксидентал и хирург из Калифорнийского университета в Ирвайне Брайан Вонг нашли способ безопасного ремоделирования роговицы. Исследователи пришли к выводу, что эта часть глаза удерживает форму благодаря взаимодействию заряженных молекул. Если применить к роговице слабый электрический ток, он изменит кислотность (pH) ткани, сделав ее более пластичной. И тогда уровень pH снова восстановится до исходных значений, за счет чего ткань сохранит форму, убеждены авторы исследования.

В ходе эксперимента ученые создали специальные контактные линзы, которые выступили в качестве электродов, и поместили их на глаза кроликов. После подачи легкого заряда кривизна роговицы животных менялась и принимала форму линзы, не повреждая клетки ткани. При этом фокусирующая способность глаза улучшилась. Вся операция заняла всего минуту, но показала большой потенциал в лечении близорукости и помутнения роговицы, рассказали авторы методики.





Брайан Вонг хирург Весь эффект был обнаружен случайно. Я рассматривал живые ткани как материалы, которые поддаются форме, и обнаружил весь этот процесс химической модификации.

Ученые называют такую работу многообещающей, однако отмечают, что исследование пока находится на ранней стадии.

Поддержать здоровье глаз

Метод электромеханической коррекции зрения в настоящее время нельзя внедрить ни в России, ни в Европе и США. Таким мнением с Москвой 24 поделился доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

"Новый метод дает возможность изменить профиль роговицы: платиновые электроды воздействуют на коллаген оболочки глаза, что позволяет переформатировать ее радиус кривизны с помощью определенного профиля. Тем самым изменяется рефракция (способность глаза преломлять свет, чтобы видеть четкие изображения – Прим. ред.)", – объяснил эксперт.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Электромеханическая коррекция зрения – это очень хорошее направление, которое через определенное время займет достойное место в медицине.

Однако пока испытания начались лишь на животных, и на внедрение метода в клиническую практику могут уйти десятилетия, отметил офтальмолог. Например, с момента изобретения лазерной коррекции зрения прошло более 30 лет, подчеркнул Куренков.

На сегодняшний же день восстановить зрение можно только с помощью хирургического вмешательства, рассказал Москве 24 врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко. В частности, для пациентов от 18 до 45 лет подходит лазерная коррекция зрения. Лазером меняют форму роговицы, в результате чего смещается фокус и зрение восстанавливается. Этот метод применяют при близорукости, дальнозоркости и астигматизме, отметил врач.





Дмитрий Сагоненко врач-офтальмолог После 45 лет лазерную коррекцию проводят реже, так как начинаются возрастные изменения в хрусталике: ткани теряют эластичность. Также он может помутнеть при развитии катаракты. В связи с этим лазерная операция уже не подходит, и хрусталик приходится менять.

При этом восстановить зрение более щадящими методами, например с помощью гимнастики для глаз, невозможно. Это работает только при ложной близорукости, рассказал Сагоненко.

"Она возникает, когда отвечающие за фокусировку мышцы (например, при длительной работе за компьютером или использовании телефона) перенапрягаются и спазмируются. Только тогда можно поддержать зрение с помощью гимнастики или капель, которые расширяют зрачок и расслабляют мышцы", – объяснил специалист.

Также врач рекомендовал смотреть вдаль каждые 20 минут в течение 20 секунд. Это также поможет расслабить глазные мышцы.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с Москвой 24 в свою очередь посоветовала по возможности включать в ежедневный рацион полезные для здоровья глаз продукты.

"Сетчатке необходимы антиоксиданты – витамины А, Е и С для нейтрализации свободных радикалов (повреждают клеточную стенку. – Прим. ред.). Также требуются "строительные материалы", такие как омега-3 и цинк для обновления клеток", – рассказала эксперт.

Также она посоветовала включить в рацион источники витамина Е и цинка. Эти элементы защищают глаза от окислительного стресса и поддерживают работу зрительного нерва. Например, горсть миндаля содержит 60% суточной нормы витамина Е, обратила внимание Рускова.

Также стоит употреблять цитрусовые, богатые витамином С. Он укрепляет сосуды и снижает риск катаракты, добавила врач.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Кроме того, для глаз важны такие вещества, как лютеин и зеаксантин. Они действуют как внутренние солнцезащитные очки, поглощая ультрафиолетовое излучение. Этими веществами богаты шпинат и капуста: для лучшего усвоения лютеина их рекомендуется готовить на пару.

Морковь и болгарский перец содержат бета-каротин – предшественник витамина А, который улучшает состояние роговицы и сумеречное зрение. Эти продукты стоит употреблять с жирами, чтобы они лучше усвоились. Для этого подойдет оливковое или авокадное масло, отметила специалист.

"Также нужно обратить внимание на жирную рыбу, например скумбрию. Это источник омеги-3, которая улучшает кровоснабжение глаз и снижает риск развития синдрома сухого глаза. Рекомендуется есть рыбу 2 раза в неделю", – сказала диетолог.

Плюс она посоветовала обратить внимание и на чернику. Ягода богата антоцианами, которые укрепляют капилляры сетчатки и ускоряют регенерацию родопсина – пигмента, необходимого для сумеречного зрения, заключила Русакова.

