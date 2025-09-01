Глава департамента образования Москвы Ирина Каклюгина рассказала о новых школах и детсадах

Глава департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина рассказала, что в 2025 году в столице откроются около 50 школ и детских садов. Из них 34 уже начали работать 1 сентября.

Каклюгина отметила, что всего за последние 15 лет в городе появились около 700 школ и детских садов. Еще 300 построят в ближайшие 5 лет.

Большое интервью с руководителем департамента образования и науки Ириной Каклюгиной выйдет в понедельник, 1 сентября, в эфире телеканала Москва 24.