"Новости дня": более 1,6 млн школьников и студентов приступили к учебе в Москве

В новом учебном году школы, детские сады и колледжи Москвы приняли более 1,6 миллиона человек. В первые классы пришли около 100 тысяч детей. Для учеников распахнула свои двери 51 реконструированная школа. Одна из них – в районе Нагатинский Затон. Теперь здесь есть свой лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук.

Новую площадку для выгула собак открыли на Лесной улице в Тверском районе. Здесь установили барьеры, лестницы, тоннели, трамплины и специальное резиновое покрытие. Всего в этом году в Москве откроют 20 таких пространств.

Минздрав утвердил новые клинические рекомендации. Теперь пациентам с ОРВИ будут назначать лекарственные травы, список которых составили ведущие медицинские ассоциация. В рекомендациях упоминаются лекарственные средства, имеющие в своем составе корень алтея, цветки ромашки аптечной, траву тысячелистника, кору дуба, листья грецкого ореха, траву хвоща и траву одуванчика лекарственного. Также в список вошли сиропы на основе листьев плюща обыкновенного и травы тимьяна.

