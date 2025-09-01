Форма поиска по сайту

01 сентября, 12:15

Общество

"Новости дня": более 1,6 млн школьников и студентов приступили к учебе в Москве

Осень в Москве началась теплой погодой

Москвичи показали детей с подарками и цветами для учителей в честь 1 сентября

"Доктор 24": офтальмолог рассказала, как сохранить зрение до старости

"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Телезрители Москвы 24 прислали кадры школьных линеек

Жители Москвы поделились фотографиями детей в День знаний

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 1 сентября

Москвичи поделились кадрами праздничных линеек в школах

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4 м/с 1 сентября

В новом учебном году школы, детские сады и колледжи Москвы приняли более 1,6 миллиона человек. В первые классы пришли около 100 тысяч детей. Для учеников распахнула свои двери 51 реконструированная школа. Одна из них – в районе Нагатинский Затон. Теперь здесь есть свой лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук.

Новую площадку для выгула собак открыли на Лесной улице в Тверском районе. Здесь установили барьеры, лестницы, тоннели, трамплины и специальное резиновое покрытие. Всего в этом году в Москве откроют 20 таких пространств.

Минздрав утвердил новые клинические рекомендации. Теперь пациентам с ОРВИ будут назначать лекарственные травы, список которых составили ведущие медицинские ассоциация. В рекомендациях упоминаются лекарственные средства, имеющие в своем составе корень алтея, цветки ромашки аптечной, траву тысячелистника, кору дуба, листья грецкого ореха, траву хвоща и траву одуванчика лекарственного. Также в список вошли сиропы на основе листьев плюща обыкновенного и травы тимьяна.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществообразованиегородмедицинавидео

