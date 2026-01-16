Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Выездные художественные сессии проекта "Искусство в метро" стартовали на Троицкой линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Например, 16 января на станции "Крымская" 7 мастеров представили свои работы, которые были созданы разными техниками, в том числе акварелью, пастелью и акрилом. В ближайшие недели пассажиры смогут понаблюдать за работой художников на всех станциях Троицкой линии метро.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в прошлом году было организовано 36 выездных сессий, в которых поучаствовало свыше 250 мастеров. По его словам, благодаря данному проект пассажиры могут увидеть процесс создания картин вживую и по-новому посмотреть на привычное пространство метро.

"По поручению Сергея Собянина столичный транспорт активно участвует в культурной жизни города", – добавил Ликсутов.

Ранее постоянная галерея появилась в переходе между станциями столичного метрополитена "Сокольники" Большой Кольцевой и Сокольнической линий в рамках проекта "Искусство в метро". В день открытия состоялась творческая сессия.

По словам Ликсутова, открытие постоянной выставки даст москвичам возможность узнать новые имена в искусстве, а художникам – показать свои работы большому количеству человек.

