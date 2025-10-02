Собянин сообщил об открытии монумента "Метростроителям России"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил об открытии монумента "Метростроителям России". Памятник установлен в сквере Московского метро на Сокольнической площади, рассказал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник подчеркнул, что это место имеет особое значение, поскольку в декабре 1931 года отсюда началось строительство первой линии подземки, которая соединила станции "Сокольники", "Парк культуры" и "Смоленская площадь".

Памятник посвящен первым метростроителям страны, отметил глава города.

"Это были по-настоящему самоотверженные люди. Вооруженные простыми инструментами – киркой и лопатой – они построили ветку в рекордные сроки и открыли ее уже в мае 1935-го", – напомнил Собянин.

На монументе изображена сцена встречи первого метростроителя с тем, кто прокладывает метро в настоящее время. Они стоят в тоннеле на фоне эмблемы "Мосметростроя". Скульптор Вильдар Юсупов задумал композицию так, чтобы их фигуры были окружены лепестками, символизирующими проходческий комбайн.

Композицию выполнили из бронзы и гранита. Эти прочные материалы, как указал мэр, часто используют для оформления московского метро.

Ранее Собянин поздравил работников и ветеранов метростроения с их профессиональным праздником, который отмечается 2 октября. Он отметил, что столичная подземка, созданная несколькими поколениями строителей, является гордостью Москвы.

Глава города также напомнил, что в этом году специалисты завершили первый этап строительства Троицкой линии метро, приступили к проходке тоннелей новой Бирюлевской линии, а также продолжают работу над Рублево-Архангельским радиусом. Мэр обратил внимание на беспрецедентные темпы развития метрополитена и поблагодарил всех, кто способствует этому успеху.

