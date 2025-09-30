В метро Москвы запущен тематический поезд к 80-летию атомной промышленности РФ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Московском метрополитене запущен новый тематический поезд "Атом наш", посвященный 80-летию атомной промышленности. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Его оформление рассказывает о достижениях отрасли, которая играет ключевую роль в жизни страны. Состав из 8 вагонов будет курсировать по Калужско-Рижской линии до конца декабря", – передает Дептранс Москвы слова вице-мэра.

Ликсутов отметил, что в рамках поездки в новом составе пассажиры узнают о развитии атомной отрасли, профессиях будущего и открытиях, которые определяют жизнь миллионов людей.

Ранее стало известно, что логотип к 90-летию столичного метро нанесли на корпус ракеты-носителя "Союз-2.1а". Она была запущена в космос вместе с транспортным кораблем "Прогресс МС-32", который успешно пристыковался к Международной космической станции.

Как заявлял Ликсутов, объединение транспортной и космической отраслей является символом движения вперед, технологичности и уважения к историческому наследию России.