Логотип к 90-летию столичного метро нанесли на корпус ракеты "Союз-2.1а"

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Логотип к 90-летию метро Москвы нанесли на корпус ракеты-носителя "Союз-2.1а", которую запустили в космос вместе с транспортным кораблем "Прогресс МС-32". Последний уже успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал объединение транспортной и космической отраслей символом движения вперед, технологичности и уважения к историческому наследию России.

Полет прошел в штатном режиме и стал частью регулярной программы снабжения МКС топливом для дозаправки, питьевой водой, продуктами питания и скафандрами для выхода космонавтов в открытый космос.

Символику столичного транспорта впервые в истории представили в космосе. Сотрудничество подчеркивает значение развития высокотехнологичных отраслей и их вклад в жизнь москвичей.

Ранее на ракете "Союз-2.1б" запустили в космос биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух. Исследование ученых покажет, как определенные явления влияют на живые организмы.

Аппарат вернулся на Землю 19 сентября. Однако 10 из 75 грызунов, находившихся на борту, погибли. Директор ИМБП РАН Олег Орлов заверил, что специалисты установят причины смерти животных. Тем не менее он поздравил ученых с успешным завершением миссии на данном этапе.