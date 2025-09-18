Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Астероид 2025 FA22, длина которого составляет почти 300 метров, благополучно пролетел мимо Земли. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, данный астероид входит в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты.

"Сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты", – приводит слова Богачева РИА Новости.

Астероид был обнаружен в марте этого года. Некоторое время он занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства.

Как отметил Богачев, сейчас яркость объекта на небе быстро растет. Это связано с тем, что ранее астероид пересекал орбиту Земли с внутренней стороны и освещался Солнцем сзади, а теперь освещается полностью. Наибольшей яркости он достигнет 20–21 сентября.

В следующий раз астероид вернется к Земле 20 августа 2026 года. Близкие сближения ожидаются в 2089 и 2173 годах.

При этом москвичи до конца сентября могут невооруженным глазом наблюдать Международную космическую станцию (МКС). Сезон вечерней видимости над столицей продлится до 28-го числа.

Станция видна как очень яркая звезда. МКС движется по орбите на высоте около 400 километров со скоростью примерно 28 тысяч километров в час.