Москвичи смогут увидеть МКС до конца сентября

Фото: depositphotos/3DSculptor

Жители столицы до конца сентября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) без использования спецтехники, сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

В городе сохраняются благоприятные условия для наблюдения.

"Сезон вечерней видимости над Москвой продлится до 28 сентября. Уже сегодня, 11 сентября, в Москве станция покажется из-за горизонта в 20:16, а 12 сентября – в 21:03", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Как отметили в МФТИ, космическая станция видна как очень яркая звезда, так как ее солнечные батареи хорошо отражают свет. МКС двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 28 тысяч километров в час.

"Внезапное исчезновение станции из поля зрения означает, что она в этот момент скрылась в тени нашей планеты", – пояснили в пресс-службе.

Ранее москвичи увидели максимальную фазу полного затмения Луны, которая приобрела красноватый оттенок. Максимум затмения был виден в 21:12. Облачность в столице лишь частично помешала наблюдению.

