Москвичи смогли увидеть полное затмение Луны

Фото: Москва 24

Москвичи смогли увидеть максимальную фазу полного затмения Луны, которая приобрела красноватый оттенок. Облачность в городе лишь частично помешала наблюдению, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Полная фаза затмения началась в 20:31 и продлилась до 21:53 по московскому времени. Максимум затмения был виден в 21:12. Все этапы полностью завершатся в 23:55.

Луна в ночь затмения располагается невысоко над горизонтом, что в сочетании с небольшой облачностью сформировало в столице риски ухудшения условий наблюдения.

"Но это продолжительное явление, поэтому в просветы, в периоды прояснения можно будет, вероятно, рассмотреть", – отметил глава астрономического комплекса и обсерватории планетария Александр Перхняк.

Ранее в ночь на 9 августа над Москвой взошла "Осетровая" Луна. Так традиционно называют августовское полнолуние. Такое название она получила благодаря индейцам Северной Америки, которые верили, что в августе лучше всего ловить осетра.

"Осетровая" Луна имеет красно-оранжевый оттенок из-за особенностей земной атмосферы. Когда спутник Земли находится низко над горизонтом, молекулы воздуха в туманной атмосфере рассеивают большую часть коротких синих волн.

