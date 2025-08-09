00:46Общество
"Осетровая" Луна взошла в небе над Москвой
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
"Осетровая" Луна взошла в небе над Москвой в ночь на субботу, 9 августа. Так традиционно называют августовское полнолуние.
Такое название она получила благодаря индейцам Северной Америки, которые верили, что в августе лучше всего ловить осетра.
"Осетровая" Луна имеет красно-оранжевый оттенок из-за особенностей земной атмосферы. Когда спутник Земли находится низко над горизонтом, молекулы воздуха в туманной атмосфере рассеивают большую часть коротких синих волн, оставляя более длинные красные волны.
Астролог Мила Венецианская считает, что во время "осетрового" полнолуния необходимо действовать в одиночку и не ждать, когда партнеры или коллеги подхватят инициативу, тогда день сложится продуктивно и насыщенно.
При этом стоит учитывать, что для начинаний время будет не самое подходящее, зато идеально оно подойдет для завершения давно откладываемых дел.
