Грузовой корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от МКС

Фото: roscosmos.ru

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В 21:59 планируется включение двигателя "Прогресса МС-30" на торможение для сведения с орбиты, в результате чего корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится", – говорится в сообщении.

Далее, по данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Планируется, что к модулю "Звезда" 13 сентября прибудет "Прогресс МС-32". Его старт с Байконура намечен на 11 сентября.

Как сообщалось ранее, ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" уже установили на Байконуре. Ракету вывезли на космодром утром понедельника, 8 сентября. "Прогресс МС-32" доставит на МКС новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выхода астронавтов в открытый космос.

Тем временем высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 километра. В госкорпорации отметили, что станцию регулярно поддерживают на заданной орбите.

