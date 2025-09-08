Ракету с кораблем "Прогресс МС-32" установили на Байконуре

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-32" установили на старт на Байконуре. Об этом в своем телеграм-канале сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Ракету вывезли на космодром утром понедельника, 8 сентября. После того как ее на стартовом комплексе установят в вертикальное положение, сотрудники корпорации продолжат готовить носитель к запуску.

Вместе с грузовым кораблем ракета должна стартовать в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени. "Прогресс МС-32" доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выхода астронавтов в открытый космос.

Как отметила пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", на МКС также будут отправлены оборудование для научных экспериментов и некоторые другие грузы.

В августе с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Благодаря этому ученые смогут узнать, как определенные явления воздействуют на живые организмы. Полет займет 30 суток.