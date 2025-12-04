Руководитель и три сотрудника рехаба задержаны за насилие над постояльцами в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Егорьевске задержаны руководитель и трое сотрудников реабилитационного центра. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова в телеграм-канале.

По ее словам, в центре, размещенном в частном домовладении, находились 26 человек. Все они проходили реабилитацию от разных видов зависимостей.

"Они сообщили о том, что сотрудники данного учреждения систематически наносили им телесные повреждения, а также связывали и оставляли в подвальном помещении", – пояснила Петрова.

Ранее восемь сотрудников двух подмосковных рехабов были задержаны в рамках уголовных дел о незаконном лишении свободы постояльцев. Они удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости, при этом периодически применяя физическое насилие.

Уголовные дела возбуждены в отношении реабилитационного центра в Егорьевске и аналогичного учреждения, расположенного в Ленинском городском округе.

По данным СК, в указанных рехабах граждане из разных регионов проходили лечение, стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей за месяц пребывания.

