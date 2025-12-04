Форма поиска по сайту

04 декабря, 14:22

Происшествия

В Подмосковье задержали сотрудников двух рехабов за насилие над постояльцами

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Восемь сотрудников двух подмосковных реабилитационных центров задержаны в рамках уголовных дел о незаконном лишении свободы постояльцев, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, два уголовных дела по соответствующей статье 127 УК России возбуждены в отношении реабилитационного центра в Егорьевске и аналогичного учреждения, расположенного в Ленинском городском округе.

Следствие выяснило, что сотрудники, действуя в составе организованной группы, удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Злоумышленники самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания в центрах, при этом периодически применяя физическое насилие.

"Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно", – уточняется в сообщении.

Правоохранители провели обыски, изъяли документацию, допросили свидетелей и потерпевших, а также назначили судебно-медицинские экспертизы. Сбор доказательств продолжается. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что один из центров находился в частном доме в деревне Малое Видное. В здании, огороженном забором, находились около 30 постояльцев в возрасте от 19 до 75 лет. От сестры одной из них в полицию поступило заявление о причинении вреда здоровью и хищении денег. Позднее к правоохранителям поступили еще три подобных заявления.

"Они (постояльцы. – Прим. ред.) сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений", – рассказала начальник Управления информации и общественных связей регионального МВД Татьяна Петрова.

По данным прокуратуры Московской области, в качестве подозреваемых были задержаны четверо сотрудников центра, который носит название "СеРЦА", в том числе генеральный и финансовый директоры. Также четверо фигурантов были задержаны по делу центра из Егорьевска, называющегося "Неугасимая надежда."

"В ближайшее время суд с участием представителей Видновской и Егорьевской городских прокуратур рассмотрит вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в прокуратуре.

Согласно данным телеграм-канала "112", в Подмосковье был задержан блогер и основатель рехаба "Антонов PRO" Максим Антонов. По предварительной информации, 30 ноября один из постояльцев сообщил своим родственникам, что в учреждении в Видном "морят голодом и избивают людей".

Центр рекламировали многие звезды. В их числе – певцы Niletto и Тимати, а также блогер Михаил Литвин. Сам основатель рехаба, как пишут в соцсетях, привлекался правоохранителями за грабеж и сбыт наркотиков.

Кроме того, утверждается, что в "Антонов PRO" проходили лечение близнецы-блогеры Сергей и Иван Кутовые. Об этом братья активно рассказывали в соцсетях, также они были амбассадорами учреждения.

Ранее в подмосковном Дедовске возбудили уголовное дело после истязания подростков в реабилитационном центре. По данным следствия, преступная группа удерживала в учреждении подростков, которые проходили реабилитацию от зависимостей.

Сотрудники избивали постояльцев, морили их голодом и издевались над ними. Уточнялось, что один из молодых людей попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм.

Администратор центра был арестован. Также под стражу поместили основательницу учреждения, где она пробудет до 22 января.

