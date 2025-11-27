Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 15:53

Происшествия

МВД объявило в розыск основательницу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Фото: телеграм-канал SHOT

МВД России объявило в розыск основательницу подмосковного реабилитационного центра, где издевались над несовершеннолетними, Анну Хоботову. Соответствующая информация представлена в базе розыска ведомства.

По данным МВД, женщину разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не сообщается.

Уголовное дело после истязания подростков в рехабе, расположенном в подмосковном Дедовске, возбудили 25 ноября. По данным следователей, преступная группа открыла реабилитационный центр для извлечения выгоды, удерживая там 24 подростков, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей.

Сотрудники центра избивали подростков, морили их голодом, а также издевались над ними. В частности, один из молодых людей попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм.

Позже детей, находившихся в центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Вместе с тем суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу подмосковного Одинцова, которую обвинили в истязании и незаконном лишении людей свободы.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика