МВД объявило в розыск основательницу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Фото: телеграм-канал SHOT

МВД России объявило в розыск основательницу подмосковного реабилитационного центра, где издевались над несовершеннолетними, Анну Хоботову. Соответствующая информация представлена в базе розыска ведомства.

По данным МВД, женщину разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не сообщается.

Уголовное дело после истязания подростков в рехабе, расположенном в подмосковном Дедовске, возбудили 25 ноября. По данным следователей, преступная группа открыла реабилитационный центр для извлечения выгоды, удерживая там 24 подростков, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей.

Сотрудники центра избивали подростков, морили их голодом, а также издевались над ними. В частности, один из молодых людей попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм.

Позже детей, находившихся в центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Вместе с тем суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу подмосковного Одинцова, которую обвинили в истязании и незаконном лишении людей свободы.