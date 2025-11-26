Мать пациентки подмосковного рехаба рассказала, что там лечили зависимость от гаджетов

Фото: телеграм-канал SHOT

В реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, где издевались над пациентами, лечили от "гаджетозависимости". Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала мать одной из пациенток Ольга Ефанова.

По словам женщины, ее дочь Милана после 9-го класса увлекалась виртуальным миром и потеряла интерес к реальной жизни. В попытке решить эту проблему мать девочки нашла в интернете рехаб, который стал их "последним шансом".

"Там были контакты, написала, начала спрашивать. Присылали отзывы родителей, материалы в СМИ об Анне Хоботовой, что вызвало большое доверие", – рассказала Ефанова.

Ее дочь находилась в центре с мая 2024, что обошлось родителям в 800 тысяч рублей. При этом женщина отметила, что у Миланы появился такой интерес к учебе, что она закончила 10-й и 11-й класс экстерном дистанционно.

Однако после того, как стало известно о ситуации, Милану стали обвинять в содействии сотрудникам центра и том, что она якобы избивала других пациентов.

"Она никого не била. Мамы детей могут подтвердить. Милана, наоборот, Роме измеряла давление, мальчику, который в кому впал", – подчеркнула женщина.

По факту истязания подростков в реабилитационном центре уже возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что злоумышленники удерживали там 24 пациента для реабилитации от разных зависимостей. Контракты на их пребывание подписывались с законными представителями несовершеннолетних.

Воспитанников центра избивали и пытали. В результате 16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Администратору реабилитационного центра и 18-летней постоялице предъявили обвинение.

Мать одного из пациентов уточнила, что подростков морили голодом. Ее сыну также запрещали рассказывать о чем-либо родственникам, угрожая наказанием.

Позже детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.