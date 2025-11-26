Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 17:07

Происшествия

Мать пациентки подмосковного рехаба рассказала, что там лечили зависимость от гаджетов

Фото: телеграм-канал SHOT

В реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, где издевались над пациентами, лечили от "гаджетозависимости". Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала мать одной из пациенток Ольга Ефанова.

По словам женщины, ее дочь Милана после 9-го класса увлекалась виртуальным миром и потеряла интерес к реальной жизни. В попытке решить эту проблему мать девочки нашла в интернете рехаб, который стал их "последним шансом".

"Там были контакты, написала, начала спрашивать. Присылали отзывы родителей, материалы в СМИ об Анне Хоботовой, что вызвало большое доверие", – рассказала Ефанова.

Ее дочь находилась в центре с мая 2024, что обошлось родителям в 800 тысяч рублей. При этом женщина отметила, что у Миланы появился такой интерес к учебе, что она закончила 10-й и 11-й класс экстерном дистанционно.

Однако после того, как стало известно о ситуации, Милану стали обвинять в содействии сотрудникам центра и том, что она якобы избивала других пациентов.

"Она никого не била. Мамы детей могут подтвердить. Милана, наоборот, Роме измеряла давление, мальчику, который в кому впал", – подчеркнула женщина.

По факту истязания подростков в реабилитационном центре уже возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что злоумышленники удерживали там 24 пациента для реабилитации от разных зависимостей. Контракты на их пребывание подписывались с законными представителями несовершеннолетних.

Воспитанников центра избивали и пытали. В результате 16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Администратору реабилитационного центра и 18-летней постоялице предъявили обвинение.

Мать одного из пациентов уточнила, что подростков морили голодом. Ее сыну также запрещали рассказывать о чем-либо родственникам, угрожая наказанием.

Позже детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Дети из рехаба в Подмосковье получили значительный урон психике

Читайте также


происшествия

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика