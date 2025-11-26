Мать пациента рехаба в Дедовске: детям запрещали смотреть в окна и выходить на улицу

В Подмосковье арестовали администратора реабилитационного центра для подростков, в котором, предварительно, жестоко издевались над пациентами. По данным следствия, под предлогом борьбы с зависимостями детей пытали и заставляли есть собачий корм, а одного из пациентов избили до состояния комы. Подробнее – в материале Москвы 24.
Пытки в фиктивном центре
В подмосковном Дедовске преступная группа долгое время истязала подростков под видом лечения в реабилитационном центре. По версии следствия, с 1 августа по 23 ноября 2025 года в учреждении незаконно удерживались 24 несовершеннолетних.
Как уточнили в областной прокуратуре, с родителями подростков заключались фиктивные договоры. Согласно документам, с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие, а также ограничивали в еде и воде. В итоге 23 ноября в реанимацию в бессознательном состоянии поступил 16-летний пациент центра: у юноши диагностировали травмы головы, туловища и конечностей, а также нашли следы связывания рук и ног.
В ГСУ СК по Московской области сообщили, что по факту функционирования незаконного центра, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
Истринский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для администратора центра. Также обвинение предъявлено 18-летней постоялице, участвовавшей в избиении других подростков. Розыск организаторов преступной группы продолжается.
В настоящее время часть содержавшихся в центре детей переданы законным представителям, остальные размещены в семейном центре. Расследование уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура.
В связи с произошедшим депутат Госдумы Виталий Милонов призвал провести строгую проверку всех реабилитационных центров, сообщает издание "Абзац".
"Все эти рехабы – это мутная история. Люди без образования и надлежащего контроля занимаются чем угодно, их методы и технологии бывают совершенно пугающими и чудовищными, там нет медиков и научных подходов. Необходимо провести проверку всех так называемых реабилитационных центров, посмотреть, что там происходит, есть ли образование у персонала и не работают ли там лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности", – заявил он.
Парламентарий также подчеркнул, что внимательнее нужно быть и самим родителям, доверяющим своих детей сомнительным специалистам.
Пытки под видом реабилитации
Организатор центра Анна Хоботова представлялась детским психологом и правозащитником. Как сообщил телеграм-канал SHOT, она находится в бегах, ее местонахождение устанавливают. При этом, по данным журналистов, она лично посещала центр минимум раз в месяц и проводила с детьми тренинги. В свою очередь, уже арестованный администратор центра ранее был дважды судим за хранение и распространение наркотиков, утверждает издание.
На окнах дома, где располагался рехаб, закреплены решетки на всех этажах. В самом учреждении, где, по предварительным данным, находились подростки от 11 до 17 лет, применяли изощренные методы издевательств. По информации СМИ, в здании была специальная комната для наказаний, где держали подопечных, нарушивших "правила". За малейшие проступки детей могли связать, не отпускали в туалет, а также заставляли вести "дневник чувств", где нужно было писать тысячи однотипных фраз. В случае неповиновения вместо обычной еды детям сыпали в тарелки собачий корм, утверждает телеграм-канал.
По словам матери одного из пациентов центра, сын рассказал ей, что их могли избить, обматерить, запрещали смотреть в окна и выходить на улицу, сообщает телеканал "360". Прогулкой считались уборка территории или вынос мусора. Одного из пациентов неделю держали на ячневой крупе, добавила женщина.
В свою очередь, 16-летний Роман, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии, страдал душевным заболеванием и не мог заполнять требуемые "дневники чувств". По данным СМИ, недовольные сотрудники центра пять дней морили его голодом и избивали, что и привело к коме, отмечают журналисты.
Как рассказала телеграм-каналу Mash мама пострадавшего подростка Светлана, она решила прибегнуть к помощи центра из-за того, что сын не хотел учиться и ей было тяжело справляться с этим. За нахождение юноши в учреждении женщина ежемесячно платила 150 тысяч рублей.
"Я спросила, почему нет фотографии ребенка? Они говорят, что он не вышел просто. Потом, как дети говорили, у нас сейчас группа там создалась, его просто выносили на матрасе, вот так вот скидывали и фотографировали для меня, что типа он там сидит на групповой", – поделилась она.
По информации Mash, в целом услуги центра оценивались от 100 тысяч рублей в месяц, за что родителям предлагали индивидуальные программы для их детей с участием психологов. Основными клиентами заведения якобы были предприниматели, признавшиеся, что не могут уделять достаточно времени воспитанию подростков.
В центр направляли не только для лечения наркотической и алкогольной зависимостей, но и для борьбы с игровой и гаджет-зависимостью. Подростки находились в учреждении месяцами – последняя группа проживала там с августа, утверждают СМИ.
Родители пострадавших подростков рассказали, что сотрудники центра создавали видимость благополучия: детей заставляли улыбаться для фотографий, которые отправляли родителям, звонки домой разрешали только на 5 минут и исключительно по громкой связи, чтобы дети не могли пожаловаться на реальное положение дел.
Следственный комитет выявил нелегальный реабилитационный центр в Подмосковье
Позже еще один детский реабилитационный центр, связанный с Анной Хоботовой, был закрыт в Дмитровском районе: в учреждении применялись схожие недопустимые методы воздействия на детей. Как рассказал Mash, все несовершеннолетние были эвакуированы и временно размещены в социальных центрах.
Со слов родителей стало известно, что в отношении подростков использовалась система тотального контроля и давления. За невыполнение дневной нормы – переписывания сотен однотипных фраз мелким почерком – детей могли лишить еды. Также сообщается о случаях физического насилия: воспитатели якобы обливали подопечных холодной водой, применяли удары, связывали, запугивали и даже тушили о них сигаретные окурки.
Действия сотрудников центра характеризовались как сектантские: детям строго запрещали жаловаться, а родителям объясняли, что любые рассказы о жестоком обращении – всего лишь выдумки ребенка.