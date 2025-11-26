Мать пациента рехаба в Дедовске: детям запрещали смотреть в окна и выходить на улицу

В Подмосковье арестовали администратора реабилитационного центра для подростков, в котором, предварительно, жестоко издевались над пациентами. По данным следствия, под предлогом борьбы с зависимостями детей пытали и заставляли есть собачий корм, а одного из пациентов избили до состояния комы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Пытки в фиктивном центре

Фото: телеграм-канал SHOT

В подмосковном Дедовске преступная группа долгое время истязала подростков под видом лечения в реабилитационном центре. По версии следствия, с 1 августа по 23 ноября 2025 года в учреждении незаконно удерживались 24 несовершеннолетних.

Как уточнили в областной прокуратуре, с родителями подростков заключались фиктивные договоры. Согласно документам, с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие, а также ограничивали в еде и воде. В итоге 23 ноября в реанимацию в бессознательном состоянии поступил 16-летний пациент центра: у юноши диагностировали травмы головы, туловища и конечностей, а также нашли следы связывания рук и ног.

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что по факту функционирования незаконного центра, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Истринский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для администратора центра. Также обвинение предъявлено 18-летней постоялице, участвовавшей в избиении других подростков. Розыск организаторов преступной группы продолжается.

В настоящее время часть содержавшихся в центре детей переданы законным представителям, остальные размещены в семейном центре. Расследование уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура.

В связи с произошедшим депутат Госдумы Виталий Милонов призвал провести строгую проверку всех реабилитационных центров, сообщает издание "Абзац".

"Все эти рехабы – это мутная история. Люди без образования и надлежащего контроля занимаются чем угодно, их методы и технологии бывают совершенно пугающими и чудовищными, там нет медиков и научных подходов. Необходимо провести проверку всех так называемых реабилитационных центров, посмотреть, что там происходит, есть ли образование у персонала и не работают ли там лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности", – заявил он.

Парламентарий также подчеркнул, что внимательнее нужно быть и самим родителям, доверяющим своих детей сомнительным специалистам.

Пытки под видом реабилитации

Фото: телеграм-канал SHOT

Организатор центра Анна Хоботова представлялась детским психологом и правозащитником. Как сообщил телеграм-канал SHOT, она находится в бегах, ее местонахождение устанавливают. При этом, по данным журналистов, она лично посещала центр минимум раз в месяц и проводила с детьми тренинги. В свою очередь, уже арестованный администратор центра ранее был дважды судим за хранение и распространение наркотиков, утверждает издание.

На окнах дома, где располагался рехаб, закреплены решетки на всех этажах. В самом учреждении, где, по предварительным данным, находились подростки от 11 до 17 лет, применяли изощренные методы издевательств. По информации СМИ, в здании была специальная комната для наказаний, где держали подопечных, нарушивших "правила". За малейшие проступки детей могли связать, не отпускали в туалет, а также заставляли вести "дневник чувств", где нужно было писать тысячи однотипных фраз. В случае неповиновения вместо обычной еды детям сыпали в тарелки собачий корм, утверждает телеграм-канал.

По словам матери одного из пациентов центра, сын рассказал ей, что их могли избить, обматерить, запрещали смотреть в окна и выходить на улицу, сообщает телеканал "360". Прогулкой считались уборка территории или вынос мусора. Одного из пациентов неделю держали на ячневой крупе, добавила женщина.



мать одного из пациентов Когда мой ребенок меня увидел, он рыдал горючими слезами. Я его обнимала и понимала, что слезы текут по моей руке. И потом, когда он успокоился, я поняла, что это не слезы, это кровь из носа у него пошла. У меня рука по локоть в крови, он сам весь в крови.

В свою очередь, 16-летний Роман, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии, страдал душевным заболеванием и не мог заполнять требуемые "дневники чувств". По данным СМИ, недовольные сотрудники центра пять дней морили его голодом и избивали, что и привело к коме, отмечают журналисты.

Как рассказала телеграм-каналу Mash мама пострадавшего подростка Светлана, она решила прибегнуть к помощи центра из-за того, что сын не хотел учиться и ей было тяжело справляться с этим. За нахождение юноши в учреждении женщина ежемесячно платила 150 тысяч рублей.

"Я спросила, почему нет фотографии ребенка? Они говорят, что он не вышел просто. Потом, как дети говорили, у нас сейчас группа там создалась, его просто выносили на матрасе, вот так вот скидывали и фотографировали для меня, что типа он там сидит на групповой", – поделилась она.





Светлана мать подростка Он уже ходил под себя, он уже не мог передвигаться самостоятельно, у него были пролежни, вот такой огромный пролежень на спине, гниющий кусок тела, огромный, из-за которого сейчас у него сепсис.

По информации Mash, в целом услуги центра оценивались от 100 тысяч рублей в месяц, за что родителям предлагали индивидуальные программы для их детей с участием психологов. Основными клиентами заведения якобы были предприниматели, признавшиеся, что не могут уделять достаточно времени воспитанию подростков.

В центр направляли не только для лечения наркотической и алкогольной зависимостей, но и для борьбы с игровой и гаджет-зависимостью. Подростки находились в учреждении месяцами – последняя группа проживала там с августа, утверждают СМИ.

Родители пострадавших подростков рассказали, что сотрудники центра создавали видимость благополучия: детей заставляли улыбаться для фотографий, которые отправляли родителям, звонки домой разрешали только на 5 минут и исключительно по громкой связи, чтобы дети не могли пожаловаться на реальное положение дел.

Следственный комитет выявил нелегальный реабилитационный центр в Подмосковье

Позже еще один детский реабилитационный центр, связанный с Анной Хоботовой, был закрыт в Дмитровском районе: в учреждении применялись схожие недопустимые методы воздействия на детей. Как рассказал Mash, все несовершеннолетние были эвакуированы и временно размещены в социальных центрах.

Со слов родителей стало известно, что в отношении подростков использовалась система тотального контроля и давления. За невыполнение дневной нормы – переписывания сотен однотипных фраз мелким почерком – детей могли лишить еды. Также сообщается о случаях физического насилия: воспитатели якобы обливали подопечных холодной водой, применяли удары, связывали, запугивали и даже тушили о них сигаретные окурки.

Действия сотрудников центра характеризовались как сектантские: детям строго запрещали жаловаться, а родителям объясняли, что любые рассказы о жестоком обращении – всего лишь выдумки ребенка.