26 ноября, 10:54

Происшествия

Детей из незаконного подмосковного реабилитационного центра передали родителям

Фото: телеграм-канал Mash

Детей, которых истязали в незаконном реабилитационном центре в Дедовске, передали родителям. Об этом сообщила глава подмосковной Истры Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.

Она добавила, что 8 подростков из них были направлены в специализированные социальные учреждения. По ее словам, сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Витушева также рассказала, что дом, в котором находился центр, был затянут черной пленкой, а постояльцев не выпускали на улицу. Руководство всячески скрывало происходящее там.

Уголовное дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Московской области возбудили 25 ноября. Сообщалось, что злоумышленники удерживали в центре 24 подростка, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей. При этом контракты на их пребывание там подписывались с законными представителями несовершеннолетних. Им обещали, что с детьми будут работать психологи, на самом же деле воспитанников избивали и пытали.

23 ноября 16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм и следы связываний.

Обвинение предъявили администратору реабилитационного центра и 18-летней постоялице, которая принимала участие в избиениях.

происшествия

