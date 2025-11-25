Фото: sledcom.ru

Трое детей получили травмы в доме малютки в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 24 ноября в Государственном бюджетном учреждении "Республиканский центр содействия семейному воспитанию". По данным ведомства, трое детей в возрасте от 1 до 8 месяцев остались без присмотра и получили черепно-мозговые травмы, а также ушибы мягких тканей.

В результате двое детей были госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. По факту произошедшего было возбуждено дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают документы, в которых прописаны обязанности персонала, а также проводят иные следственные мероприятия.

Прокуратура Якутска начала проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства планируют дать оценку исполнению закона об обеспечении безопасности пребывания детей в специализированном учреждении, а также действиям должностных лиц. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования.

