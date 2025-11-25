Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:13

Происшествия

Трое детей получили травмы в доме малютки в Якутске

Фото: sledcom.ru

Трое детей получили травмы в доме малютки в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 24 ноября в Государственном бюджетном учреждении "Республиканский центр содействия семейному воспитанию". По данным ведомства, трое детей в возрасте от 1 до 8 месяцев остались без присмотра и получили черепно-мозговые травмы, а также ушибы мягких тканей.

В результате двое детей были госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. По факту произошедшего было возбуждено дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают документы, в которых прописаны обязанности персонала, а также проводят иные следственные мероприятия.

Прокуратура Якутска начала проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства планируют дать оценку исполнению закона об обеспечении безопасности пребывания детей в специализированном учреждении, а также действиям должностных лиц. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования.

Ранее в полицию обратилась женщина, заявив, что на северо-западе Москвы группа подростков избила ее дочь из-за личной неприязни. После произошедшего девочка была доставлена в больницу с травмами.

В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы о неисполнении ими обязанностей по воспитаю. Также правоохранители планировали поставить злоумышленников на учет в отделение по делам несовершеннолетних и поместить их в центр временного содержания для тех, кому не исполнилось 18 лет.

Следователи также организовали проверку о хулиганстве после случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика