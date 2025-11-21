Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии пострадавшей после избиения школьницы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила в своем телеграм-канале, что состояние избитой сверстницами 13-летней девочки улучшилось.

Уполномоченный по правам ребенка 21 ноября навестила пострадавшую в больнице. По словам Ярославской, девочку уже готовят к выписке. Она также рассказала, что поговорила со школьницей о доверии и уверенности в себе.

"Я говорила ей, как важно верить в себя, не бояться открыться и рассказать о своих переживаниях", – отметила детский омбудсмен.

Ярославская также спросила у школьницы, почему она не рассказывала взрослым о произошедшем. Девочка сообщила, что ей угрожали убийством.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что проконтролирует ситуацию. В настоящее время все участники конфликта и его зачинщики установлены и дают показания.

"Виновные обязательно понесут заслуженное наказание", – заключила Ярославская.

Ранее в полицию обратилась мать пострадавшей, заявив, что группа детей избила ее дочь из-за личной неприязни на северо-западе Москвы. После случившегося девочка обратилась в больницу с травмами.

В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы по статье о неисполнении ими обязанностей по воспитаю детей. Также правоохранители решали вопрос о постановке злоумышленников на учет в отделение по делам несовершеннолетних и о помещении их в центр временного содержания для правонарушителей, которым не исполнилось 18 лет.

Следователи организовали проверку о хулиганстве после случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

