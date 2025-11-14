Детский омбудсмен взяла на контроль случай травли мальчика-аутиста в Москве

Фото: 123RF.com/tinnakornlek

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с травлей мальчика-аутиста сверстниками во дворе его дома.

"Сейчас моя задача – выйти на школу, найти этих подростков и их семьи, поговорить с ними. Это должно быть не наказание, а осознание. Мы должны научить детей состраданию и уважению. Я уже связалась с комиссией по делам несовершеннолетних и школьной службой. Эту историю мы не оставим", – написала она в своем телеграм-канале.

Ярославская нашла ребенка и его семью. Она отметила, что мальчик живет с отцом, два года назад потерял маму, а год назад – бабушку.

"Но несмотря ни на что, отец очень старается, воспитывает сына, заботится, занимается с ним", – подчеркнула она.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что в специализированной школе, где учится мальчик, педагоги нашли к нему подход и обеспечили поддержку. Однако старшие ребята из соседних домов подвергают ребенка систематической травле.

